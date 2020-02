Camera filmt worsteling tussen overvaller en medewerker in goudwisselkantoor Eindhoven

Bewakingscamera’s hebben gefilmd hoe een overvaller op 23 december vorig jaar een goudwisselkantoor overvalt op de Leenderweg in Eindhoven. Op de beelden is te zien hoe de dader worstelend met een medewerker probeert te ontsnappen. De politie heeft de beelden vrijgegeven in de hoop dat iemand de dader herkent.

Het is ongeveer kwart voor vier ’s middags, een dag voor kerstnacht, als de dader het goudwisselkantoor aan de Leenderweg binnenloopt. De overvaller doet zich voor als klant.

Worsteling

Na het afronden van het gesprek met een vorige klant, vraagt de taxateur de man om zijn kantoor in te komen. Daar trekt de overvaller een pistool en maant hij de taxateur om het geld en goud in de kluis in een zak te doen.

Het tweetal loopt naar de kluisruimte. Nadat de taxateur de spullen in de zak doet en die overhandigt aan de overvaller, sluit hij de deur van de kluisruimte. Terwijl er hevig tegen de deur wordt geduwd, weet de dief toch de zak te grijpen.

Hij verlaat het kantoor met de buit vlucht te voet in de richting van het Floraplein. Hoe hij vervolgens is gevlucht, en of hij hulp heeft gehad, probeert de politie nog te achterhalen.

Wie is deze man?

De politie hoopt dat iemand de man op de beelden herkent. De dader leek bovendien de weg te kennen, stelt de politie. Vermoedelijk komt hij uit de buurt van Eindhoven en is hij vaker in de buurt van het goudwisselkantoor geweest.

De politie vraagt mensen ook mee te zoeken naar iemand die na 23 december opeens veel geld had. Ook dat kan een aanknopingspunt zijn.