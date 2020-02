Kleinschalig stikstofprotest: vier boeren, twee tractoren en een snelweg (A58)

Het verkeer op de A58 bij afslag Hilvarenbeek kreeg maandagmiddag al een opwarmertje voor de grote landelijke boerendemonstratie over twee dagen. Vier boeren stonden naast de snelweg met twee tractoren, wat vlaggen en muziek om te tonen dat ze er 'helemaal klaar mee zijn'.

Het selecte clubje boeren kwam uit Diessen, Middelbeers en Bladel. "We hadden nog twee collega's verwacht, onder wie Kees Schoenmakers uit Vessem, maar ze waren nog niet klaar met werken", laat John van Laarhoven vanaf de A58 weten.

Speldenprikjes

De boer uit Diessen stond vorige week donderdag en vrijdag met een kleine groep medestanders op precies dezelfde plek en hetzelfde tijdstip te demonstreren. Van Laarhoven: "Neuh, geen politie gezien."

De actie bij Hilvarenbeek staat niet op zichzelf. Overal in het land delen de boze boeren soortgelijke speldenprikjes uit. Dat Van Laarhoven en zijn collega's woensdag naar het Haagse Malieveld gaan om te protesteren, is eigenlijk vragen naar de bekende weg. "Deze keer rijden we binnendoor", kondigt hij aan.

Toeteren

Het korte lokale protest langs de A58 begon rond half vijf en zat er tegen kwart voor zes weer op. Enkele passerende automobilisten sluiten de demonstratie luid toeterend af. Het is de vraag of automobilisten woensdag opnieuw instemmend gaan claxonneren als het verkeer vastloopt.