Kanker genezen voordat het kanker is, dankzij bevolkingsonderzoek kan het

Iedereen tussen de 55 en 75 jaar krijgt een oproep om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Zo ook Wil Koppen. ‘’Eén keer wat ontlasting opvangen, met een wattenstaafje erin prikken, opsturen en that’s it.’’ Een paar weken later kreeg Koppen een verontrustend bericht. Er was bloed gevonden in de ontlasting en dat kan darmkanker zijn.

Bekijk hier de video over darmkanker.

Operatie

In het ziekenhuis werden drie poliepen bij Wil Koppen aangetroffen en verwijderd. ‘’In het begin denk je dat je laatste uren geslagen hebben. Dat is toch de associatie met het woord kanker.’’ Achteraf hebben ze in het Catharina Ziekenhuis juist de ontwikkeling van kanker tegen gehouden en een veel heftigere operatie kunnen voorkomen. Dokter Gilissen laat in de opblaasbare darm aan Wil zien wat ze hebben weggehaald.

Zestig tot zeventig procent van de mensen doet mee aan het bevolkingsonderzoek. Wil vertelt dat hij in zijn omgeving van veel mensen hoort dat ze het eng vinden en daarom niet mee doen. ‘’Veel mensen zijn bang van het ziekenhuis of van mijn witte jas’’, vertelt Gilissen. ‘’Maar als je er op tijd bij bent vindt je poliepen voordat ze kwaadaardig zijn.’’