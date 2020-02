Auto in sloot na zwaar ongeluk op A58

De A58 bij Oirschot is in de nacht van maandag op dinsdag afgesloten geweest, na een zwaar ongeluk. Twee auto’s botsten op elkaar. Een ervan belandde in de sloot, de ander tegen de vangrail.

De bestuurder van de auto die in de sloot was beland, moest door de brandweer bevrijd worden. Hij is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De weg lag bezaaid met brokstukken en moest dicht. Auto’s en vrachtwagens die achter het ongeval vast kwamen te staan, zijn door Rijkswaterstaat in tegengestelde richting van de snelweg afgevoerd. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet duidelijk. Volgens de politie is mogelijk een klapband de oorzaak.