Verdachte van brandmoord Ger van Zundert wil zijn hond zien in de gevangenis

De spanning was goed voelbaar op de publieke tribune in de rechtbank in Breda dinsdagmorgen. Verdachte Janie H. (51) liet daar na maanden van afwezigheid zijn gezicht zien. De vrouw en zoon van Ger van Zundert volgden de zitting via een videoverbinding vanuit een andere zaal. H. wil nog altijd niets kwijt over de dood van Van Zundert.

"Tijdens de eerste zitting zei u: 'De volgende keer sta ik als een man voor u.' Maar dat heeft u niet gedaan", zei de rechter. Janie H. sputtert tegen: "Ik ben er nu toch. Ik zei toen 'de volgende keer' en dit is voor mij de volgende keer. Ik ben er nu klaar voor. De vorige keren zat ik met mezelf in de knoop. U moet mij daarvoor wel de tijd geven."

De rechter had hier geen boodschap aan. "Op 23 maart, tijdens de inhoudelijke behandeling van uw zaak, bent u er. Ik wil voorkomen dat u op het laatste moment afhaakt met een smoesje."

'U moet het verhaal van A tot Z horen'

De 49-jarige Ger van Zundert overleed op dinsdag 9 april. Onbekenden zouden zich de avond ervoor hebben voorgedaan als klanten en Van Zundert hebben vastgebonden. Daarna zou H. hem vanwege een zakelijk conflict hebben overgoten met benzine en in brand hebben gestoken. Van Zundert bezweek de volgende ochtend aan zijn verwondingen. Hoofdverdachte Janie H. (51) meldde zich kort na de dood van Van Zundert zelf bij de politie, maar beroept zich nog steeds op zijn zwijgrecht.

H. voelt zich niet gehoord door de rechtbank. Hij bleef hameren op de voorgeschiedenis van hem en Van Zundert. "U moet het verhaal van a tot z horen", stelt H. De verdachte wilde daarom graag een schriftelijke verklaring voorlezen, maar werd al gauw afgekapt door de voorzitter. "Waar het hier om gaat is of u Ger van Zundert heeft vermoord. Als dit niet zo is, dan is uw voorgeschiedenis ook niet van belang." H. reageert stellig: "Ik heb een verklaring afgelegd bij mijn advocaat en die ga ik tijdens de inhoudelijke zitting voorlezen. Daar laat ik het bij."

Een ongebruikelijk verzoek

Janie heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. Gedragsdeskundigen kunnen daarom geen conclusies trekken maar hebben het wel over 'een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogen'. H. zou graag zijn hond in de PI in Krimpen aan den IJssel willen zien. "Daar spreek ik mij niet over uit en ik vind dit een nogal ongebruikelijk verzoek", reageert de officier van justitie.

Verder blijft H. doorgaan over de 'spycholoog' en de 'spychiater' die hij gesproken zou hebben voorafgaand aan de moord op Van Zundert. "Ik heb hen om hulp gevraagd, wilde me laten opnemen." Maar wanneer de rechter vervolgens vraagt of een eventuele opname de dood van Van Zundert had kunnen voorkomen, reageert Janie niet. Over de twee nog voortvluchtige medeverdachten zegt H.: "Ik ken ze niet. Maar dat zou u aan de familie Van Zundert moeten vragen."

'Voor mij is hij een monster'

Een verzoek van H. om de geluidsopnames van Van Zundert in een Rotterdams ziekenhuis aan het dossier toe te voegen, wordt geweigerd door de rechter. "Dat hij dat nog durfde te vragen, pfff", reageert een familielid ontzet. "Voor mij is hij een monster. Niets meer, niets minder. Hij ziet niet in dat Ger een vrouw en een zoon achterlaat. Die hebben nu geen man meer, geen vader meer. Hij is alleen maar met zichzelf bezig in zijn eigen wereld."

