Wolf beet drie schapen dood in Boekel en Venhorst

De schapen die in december dood werden gevonden in Boekel en Venhorst zijn gedood door een wolf. Dat bevestigt BIJ12 na berichtgeving door het Brabants Dagblad. BIJ12 handelt namens de provincies schade af aan fauna, in dit geval dus de doodgebeten schapen.

Op 18 en 19 december werden in Boekel en Venhorst in totaal drie schapen dood gevonden. Meteen rees al het vermoeden dat de dieren door een wolf waren gebeten. Er werd DNA afgenomen en dat is onderzocht door de Wageningen Universiteit. Uit hun onderzoek blijkt inderdaad dat een wolf de schapen heeft gedood.

Definitief in Brabant?

Of dit nu ook betekent dat de wolf zich in Brabant heeft gevestigd, is volgens BIJ12 nog niet te zeggen. "Een wolf kan op doortocht zijn. Het is nu niet bekend of hij definitief in Brabant zit", vertelt een woordvoerder van BIJ12.

Elk kwartaal brengt BIJ12 een rapportage uit over de wolf. In de vorige rapportage, van september tot en met november, waren nog geen meldingen van Brabant. Het rapport van dit kwartaal moet nog komen, meldt BIJ12.

LEES OOK: 'Wolf' bezorgt schapenhouders slapeloze nachten: 'De onrust is groot'