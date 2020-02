Demian (17) viste een Duits alarmpistool uit het kanaal, maar hij mag het niet houden

De magneetvissers dachten in eerste instantie dat het wapen een oud slot was. Maar toen ze beter keken bleek het toch echt een wapen te zijn. Ze stopten het pistool in een emmertje met water en belden vervolgens de politie.

Twee dagen later blijkt uit onderzoek van de politie dat het gaat om een alarmpistool van het Duitse merk Erma. Het was flink aangetast door het water. Een deel ervan was zelfs rot. De kans dat het pistool zou zijn afgegaan toen het door Demian en Tim werd gevonden was dus klein.

De prullenbak in

Omdat het wapen zo erg is beschadigd was het ook de moeite niet om het te onderzoeken op vingerafdrukken en DNA-sporen. De politie linkt het wapen niet aan een misdrijf. Nu het onderzoek is afgerond, wordt het wapen vernietigd.

"Da's zonde!", zegt Demian. "Ik zou het wel willen hebben als trofee. Dan kan ik het thuis in mijn vitrinekast bij mijn andere vondsten zetten." Het zou volgens Demian mooi passen bij zijn collectie. Eerder viste hij al lege hulzen op, onder meer van een shotgun.

Maar het alarmpistool tentoonstellen als trofee zit er echt niet in, legt een politiewoordvoerder uit. Het is officieel in beslag genomen. Mocht hij het echt willen hebben dan moet hij een officieel verzoek indienen bij de officier van justitie. "Hij zal het moeten doen met zijn eeuwige roem."

