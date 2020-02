Leden cocaïnebende veroordeeld na grote politieactie in Helmond

DEN BOSCH -

Een 33-jarige leider van een bende die zich bezighield met cocaïnehandel, is dinsdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 18 maanden cel. Ook vijf andere mannen kregen straffen opgelegd. Het is het resultaat van een grote drugsactie van oktober 2018 in Helmond. Ruim 70 agenten vielen toen verschillende woningen binnen.