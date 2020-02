Man slaat op de vlucht voor politie en probeert tas vol wiet te dumpen

Man slaat op de vlucht voor politie in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM -

Een man van 28 is er dinsdagmiddag vandoor gegaan toen agenten hem een stopteken gaven in Bergen op Zoom. Op de Boomgaard kwam zijn auto met lekke banden tot stilstand. Hij ging er vervolgens te voet vandoor maar werd al snel in de kraag gevat.