Kleine club boeren protesteert opnieuw met trekkers langs de A58

Het is nog niet duidelijk of het om dezelfde boeren als afgelopen maandag gaat. Toen stonden vier boeren met twee tractoren naast de snelweg ter hoogte van de afslag Hilvarenbeek. De boeren stonden daar omdat ze 'helemaal klaar zijn' met de stikstofregels. Ook op andere plekken in het land stonden kleine clubjes boeren te protesteren.

De demonstratie zorgt niet voor extra file op de A58.

