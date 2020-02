De Bossche bol valt ook in Bolivia in de smaak

De Bossche bol is ook populair in Bolivia.

Dat Brabanders graag een Bossche bol eten is geen verrassing. Maar ook aan de andere kant van de wereld blijkt 'ie in de smaak te vallen.

Veel toeristen moeten even met hun ogen knipperen. Maar het staat er echt: de Bossche bol, als nagerecht op de menukaart van café-restaurant Joy Ride in de Boliviaanse stad Sucre. Wat doet 'onze' lekkernij daar, zo ver van huis?

Postres

Om achter het antwoord op deze vraag te komen, belden we met de eigenaresse van het café-restaurant. In vloeiend Spaans legt ze uit: "Ik heb dit restaurant twaalf jaar geleden gekocht van een Nederlander. Zo simpel is het." Of die ook uit Den Bosch kwam is niet duidelijk. Maar de Bossche bol is altijd als 'postres', oftewel nagerecht, op de kaart blijven staan.

De Bossche bol bleek populair. "Het was zo'n succes dat we besloten die Bossche bol op het menu te houden," vertelt de eigenaresse.

Toeristen blij verrast

Veel Nederlandse toeristen zijn in ieder geval blij om even iets vertrouwds te kunnen eten. Op de website TripAdvisor schrijft iemand: "Als je behoefte hebt aan eten van thuis dan moet je hier zeker heen gaan! Ze hebben zelfs Nederlandse Bossche bollen en bitterballen."

Op de vraag of ze de Bossche bol zelf ook lekker vindt, antwoordt de eigenaresse kort maar krachtig: "Ja, het is fantastisch!"