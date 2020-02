Kankerexperts 'overspoeld met vragen' tijdens live-uitzendingen op Wereldkankerdag

Omroep Brabant besteedde op Wereldkankerdag in vier live-uitzendingen aandacht aan de meest voorkomende soorten van kanker. De uitzendingen zijn via de link hieronder terug te kijken.

Experts gaven antwoord op jouw vragen over kanker, kijk hier alle uitzendingen terug

Sommige vragen waren zo persoonlijk dat ze niet in de uitzendingen beantwoord konden worden. Andere vragen werden veelvuldig gesteld. En weer andere vragen zorgden voor verrassende en leerzame antwoorden.

Zo bleef bij Rambags zelf vooral de informatie over rood vlees hangen. "Ik werk al tien jaar voor het ziekenhuis en dacht dat de kans op darmkanker groter werd als je rood vlees niet doorbakken at. Maar daar gaat het dus helemaal niet om, heb ik vandaag geleerd. Het gaat erom óf je rood vlees eet. Niet of het rauw, medium rare of doorbakken is. Dat was een eye opener."

Ook de openheid van de vragen maakte veel indruk bij zowel Rambags als presentatrice Cindy de Koning. "De soepelheid en de flexibiliteit van de artsen bij het beantwoorden van de vragen vond ik ook heel indrukwekkend", vertelt ze na de uitzendingen.

Nog antwoord

Natuurlijk zijn niet alle honderden vragen beantwoord tijdens de uitzendingen. Mensen die een vraag via e-mail hebben gesteld, krijgen mogelijk nog antwoord. Als de vraag te specifiek is, kan deze mogelijk niet beantwoord worden. "Mensen die nog belangrijke vragen hebben, kunnen naar de huisarts of behandelend specialist", zegt Rambags.

Het belangrijkste advies van de dag is volgens Cindy de Koning toch wel dat van een van de experts: "Als je ergens last van hebt, kun je het even aankijken maar als je denkt: dit is gek, dan moet je actie ondernemen. Mensen hebben een goed instinct en daar moet je ook op vertrouwen."