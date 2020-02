Pool die wordt betrapt met inbrekersgereedschap heeft nog celstraf tegoed

De politie heeft in Heesch een Pool aangehouden die met inbrekersgereedschap op pad was. De man bleek nog 17 dagen gevangenisstraf uit te moeten zitten.

Vanwege de vele inbraken in de regio wordt er extra gesurveilleerd in de nacht. Agenten zagen in de nacht van maandag op dinsdag op de weg Het Dorp een man met een rugzak die helemaal in het zwart gekleed was. Bij controle kon hij geen legitimatiebewijs laten zien. Ook het huisadres dat hij opgaf bleek niet te kloppen: mensen die daar wonen wisten van niets.

Toen agenten de verdachte fouilleerden, vonden ze inbrekersgereedschap in zijn rugzak. Op het bureau werden vingerafdrukken genomen. Daaruit bleek dat de man nog een gevangenisstraf van 17 dagen moet uitzitten.

Als hij zijn straf heeft uitgezeten, wordt hij overgedragen aan de vreemdelingenpolitie om het land uitgezet te worden.