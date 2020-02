10.000 kilo asbestplaten gedumpt in Waspik

Een oplettende voorbijganger stuitte bij een wandeling op 10.000 kilo aan asbestplaten die gedumpt waren in een weiland aan de Polanenweg in Waspik. De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf het asbest op laten ruimen.

De asbestplaten waren in grote zakken gestopt. De man die met zijn hond aan het wandelen was, zag de zakken liggen en meldde dat. Agenten en de gemeente Waalwijk zijn gaan kijken en vermoedden dat het wel eens om asbest zou kunnen gaan. Na een analyse van het materiaal, bleek dat inderdaad het geval.

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opruimen van asbest, heeft de boel opgeruimd. Het asbest werd afgelopen vrijdag al gevonden, de politie heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Team Milieu van de politie is een onderzoek gestart naar de afvaldumping in buitengebied van Waspik tussen het dorp en het Oude Maasje. Vermoedelijk is het asbest er tussen halfnegen en tien uur 's avonds achtergelaten. De politie vraagt mensen die toen iets hebben gezien of andere tips hebben, zich te melden.