Onstuimig weer op komst: zondag grote kans op zuidwesterstorm

De komende dagen is het nog vriendelijk en droog weer met regelmatig zon. Maar zondag krijgen we te maken met een weersomslag. Een sterke wind met snelheden tot 400 kilometer per uur ligt dan op ongeveer 10 kilometer hoogte boven de Atlantische Oceaan. Voor ons land verwacht het weerinstituut een zuidwesterstorm, kracht 7, met windsnelheden van 85 tot 100 kilometer per uur.

Ook de dagen erna blijft het wisselvallig met veel regen en wind. Mogelijk ontstaat er dan nogmaals een storm. Dinsdag trekt tijdelijk koudere lucht over het land en is er kans op winterse neerslag.