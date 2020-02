Onstuimige zondag door zuidwesterstorm Ciara, flinke overlast verwacht

Het gaat zondag flink spoken in ons land. Een zuidwesterstorm, Ciara genaamd, trekt aan het eind van de middag en de avond over het land. Daarbij valt veel regen en zijn er zeer zware windstoten.

Langs de westkust en in het noordwesten neemt de wind zondagmiddag toe tot kracht 9 of 10. Er is kans op zeer zware windstoten tot zo'n 120 kilometer per uur. In het binnenland zijn er windstoten voorspeld van meer dan 100 kilometer per uur.

Een groot lagedrukgebied trekt zondag ten noordwesten langs Schotland. Ook bij de Britse Eilanden, aan de kust van Noord-Frankrijk en in België gaat het stormen.

Grote overlast voorspeld

Door de harde wind is er grote kans op overlast. Bomen kunnen omwaaien en grote takken kunnen afbreken. Ook maandagochtend blijft het onstuimig met buien en windstoten tot 85 kilometer per uur.

Winterse neerslag

Dinsdag trekt tijdelijk koudere lucht over het land en is er kans op winterse neerslag. Tussen de buien door loopt de temperatuur op naar een graad of 7, maar in een felle bui daalt het kwik naar het vriespunt.