Met een bus vol bezorgde inwoners naar het gemeentehuis: 'Schaijk hoort bij Oss, niet bij Uden'

"We horen bij Oss en niet bij Uden", zeggen ze in Schaijk. "In Oss gaan ze veel beter om met de kleine kernen en we hebben gewoon meer met Oss." En daarom moeten er handtekeningen opgehaald worden. Dat gebeurde woensdag dus met een bus met zo'n veertig Schaijkenaren.

In de video vertellen inwoners van Schaijk waarom ze liever bij Oss horen:

In Schaijk zijn ze vooral boos op hun burgemeester Marnix Bakermans. De actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss' vindt dat hij een 'dubieuze rol' heeft bij de aanvraag van een raadgevend referendum over de herindeling. Zo heeft de burgemeester gezegd dat het referendum geen zin heeft.

Ontmoedigd

Er moeten voor 19 februari 437 handtekeningen opgehaald worden om een referendum mogelijk te maken. "De gemeente ontmoedigt ons om een handtekening te zetten", zegt de actiegroep. "Zo kan er in Schaijk alleen op 12 februari getekend worden."

Maar in het plaatsje Zeeland (13 minuten rijden vanaf Schaijk) kan er op het gemeentehuis wel elke dag een handtekening gezet worden. "En dat terwijl ze in Zeeland bij Uden willen horen en in Schaijk bij Oss", zegt een boze Schaijkenaar. Maar officieel doet de burgemeester niets fout en komt zelfs Schaijk tegemoet met een stemlocatie in die plaats.

Eerdere referendum

In 2015 is er al een referendum geweest en daaruit kwam naar voren dat een merendeel van Landerd voor een gemeente Maashorst met Uden is. Dat was destijds wel met (een deel van) gemeente Bernheze. Maar die gemeente wil niet. Slechts achttien procent ging destijds voor het opsplitsen van Landerd. Met dan Schaijk en Reek naar Oss en Zeeland naar Uden.

In Schaijk willen ze niks meer weten van dat eerdere referendum omdat de uitkomst niet naar hun zin is. "Daarom moet er een nieuw referendum komen", zegt een vrouw in de bus. "Ik denk dat er veel mensen niet mee eens zijn, dus het kan beter."

Naar landelijke politiek

Donderdag wordt er een persconferentie in Uden gegeven waarin waarschijnlijk al meer duidelijk gaat worden over de fusie van Uden en Landerd. "Het is een trein die maar doordendert en doordendert zonder rekening te houden met wat de kernen willen", zegt een man uit Schaijk.

De actiegroep wil die trein stoppen door naar de Eerste en Tweede kamer te stappen. "De gemeenteraad gaat niet over de keuze van een fusie. De feitelijke keuze vindt in Den Haag plaats." En daarom zijn daar de pijlen nu op gericht.