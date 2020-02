Verdachte opgepakt voor overvallen op drogisterij en kledingzaak

Hij wordt ervan verdacht dat hij op zaterdag 18 januari geld heeft gestolen uit de kassa van een drogisterij in Rosmalen. Afgelopen vrijdag zou hij een kledingwinkel in Berlicum hebben overvallen. Ook daar ging hij er met geld vandoor. In beide gevallen dreigde de man met een vuurwapen.

De man was zichtbaar op camerabeelden bij de tweede overval. Toch was het de politie nog niet eerder gelukt de man op te sporen. Bij een routinecontrole liep de man tegen de lamp: agenten herkenden hem in een auto die op de A59 reed.

De man zit inmiddels vast voor verder onderzoek.

LEES OOK:

Gewapende overval op kledingwinkel in Berlicum, personeel bedreigd

Overval op Kruidvat, politie speurt winkelcentrum af met zoeklichten