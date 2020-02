'Probleemwijk Hoge Vucht in Breda kachelt achteruit en dat komt door de gemeente'

De corporaties reageren daarmee op een onderzoek van koepelorganisatie Aedes, waaruit blijkt dat in veel gemeenten de leefbaarheid en veiligheid in risicowijken afgelopen jaren is verslechterd, al wordt Breda daarin niet apart genoemd.

Samenwerking

Volgens Van de Ven was het in Hoge Vucht tot 2012 best goed geregeld. Sociale organisatie, de gemeente Breda, politie en woningcorporaties werkten goed samen. Hierdoor was er volgens haar goed zicht op het reilen en zeilen in de wijk. Maar door bezuinigingen zijn veel subsidies ingetrokken en trokken de instanties zich steeds verder terug uit Hoge Vucht.

"Zo gaat dat niet in dit soort wijken. Hier moet je bij blijven, kiezen voor een preventieve aanpak en ingrijpen als het nodig is", zegt Van de Ven.

Een vernielde mobiele camera op de Wensel Cobergherstraat in Breda-Noord. (Foto: Erald van der Aa)

De incidenten en overlast namen weer toe, met afgelopen jaarwisseling als triest dieptepunt. Tijdelijk camerapalen - die de gemeente had neergezet voor toezicht - werden vernield en de opgeroepen politie werd belaagd met zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest er aan te pas komen om de rust in de wijk te herstellen.

De Wijkraad Breda Noord vindt dat de overheid Hoge Vucht aan haar lot heeft overgelaten en pleitte vorige maand voor veel meer handhaving in de wijk.

1 miljoen euro

Het gemeentebestuur van Breda heeft nu 1 miljoen euro uitgetrokken om de leefbaarheid en veiligheid in risicowijken te verbeteren. Dit tot vreugde van de drie woningcorporaties. "Het is een begin, maar er is veel meer nodig om weer tot een langjarige wijkaanpak te komen. Want problemen achteraf oplossen is altijd duurder dan vooraf een wijk heel en gezond houden", meent Van de Ven.