Xtc-lab bij boerderij was goed voor 15,5 miljoen pillen: boer krijgt 18 maanden cel

DEN BOSCH -

De boer uit Liempde bij wie de politie vorig jaar een drugslab op zijn erf vond, moet achttien maanden de cel in. Twee mannen die in een vakantiehuisje op het terrein van de boer woonden en xtc-pillen maakten in het lab kregen allebei vier jaar celstraf. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald. Het drugslab bleek nog groter dan aanvankelijk gedacht.