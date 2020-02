Jan bezorgt pakketten en neemt de tijd voor eenzame ouderen

Eigenlijk is Jan van de Velden al gepensioneerd. Maar omdat thuis de muren op hem af komen, ging hij voor de lol aan de slag als pakketbezorger. Iedere ochtend bezorgt hij medicijnen bij ouderen "Ik kan natuurlijk zeggen: 'Goedemorgen mevrouw! Hier is uw pakketje, wilt u effe tekenen?' En je bent weer weg. Maar zo zit ik niet in elkaar."

Zielig

Jan maakt een praatje met de mensen en soms zit hij er wel een uur. Tijdens zijn diensten, merkt hij hoe eenzaam sommige ouderen zijn: "Als ik met mijn dozen kom, vragen ze of ik het uit wil pakken en weg wil zetten. Dan kijk ik wel eens rond in de kamer en vind ik het gewoon zielig. En het is heel dubbel. Ze willen er eigenlijk niet over praten, maar toch willen ze aangeven dat ze geen aandacht hebben."

Jan trok met zijn actie de aandacht van minister Hugo de Jonge. (beeld: Ministerie van Volksgezondheid)

Kerstkaart

Jans actie bleef niet onopgemerkt. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hoorde wat Jan voor ouderen doet. De Jonge is de campagne 'Een tegen eenzaamheid' gestart en hij betrok Jan bij de Dag tegen eenzaamheid op 3 oktober. Daarna stuurde hij hem een kerstkaart en schreef: "Beste Jan. Door weer en wind ga jij elke dag door de wijk om pakketten bij de mensen thuis te brengen. Wat jou zo bijzonder maakt, is dat je het daar niet bij laat. Je hebt oog voor wat er zich achter de voordeur afspeelt."

Jan wil de eenzaamheid bij ouderen bestrijden en daarom gaat hij iets speciaals organiseren. Hij zocht contact met seniorenclubs, therapeuten, instellingen en artsen. Alles om zo veel mogelijk eenzame ouderen te vinden. Op 4 maart organiseert hij voor hen in het cultureel centrum in Rijen een uitgebreide koffietafel met allerlei activiteiten: "Kaarten, knutselen, bingo: allerlei organisaties zijn er dan om te laten zien: dit kunnen jullie allemaal doen. Je hoeft niet thuis te blijven. En voor vervoer wordt gezorgd."

Minister De Jonge steunt de actie en hij komt ook.

Koffie

Tot slot heeft Jan nog wel een advies voor mensen die vermoeden dat iemand eenzaam is: "Ga er gewoon eens een bakje koffie drinken. Besteed er een half uurtje aan. Wat is nou een half uurtje per week om ergens langs te gaan? We moeten het met elkaar doen, alleen gaat het niet."