Een dorp vol beroemdheden dankzij 'Typisch Moerdijk'

In ‘Typisch Moerdijk’ wordt het wel en wee van een aantal Moerdijkenaren in beeld gebracht. Dagelijks trekt het programma zo’n 350.000 kijkers. Ook Jolanda Kramers (48) is in de serie te zien. Ze is samen met haar man en haar bejaarde moeder nog maar pas in het dorp komen wonen. “Ik kan niet meer over straat hoor. Ik wordt voortdurend aangesproken door mensen uit het dorp. Mijn rondje met de hond duurt nu ook een stuk langer”, aldus de goedlachse Jolanda.

Sokkenwinkel

In de serie is Jolanda nog druk in de weer met de verhuizing van Papendrecht naar Moerdijk. De opnames waren eind vorig jaar. Inmiddels runt ze vanuit het huis in Moerdijk haar online sokkenwinkel. In de achtertuin staat een woonunit waar moeder Truus woont. Jolanda: “Ze krijgen mij hier niet meer weg anders dan met zes plankjes. Ik vind het hier helemaal geweldig.”

Jolande heeft een online sokkenwinkel. (Foto: Erik Peeters)

Geert Gelens wordt in de serie gevolgd op weg naar een zware operatie. Hij kampt met hevige pijn na een verkeersongeluk waarbij hij verlamd raakte aan zijn arm. “Ik heb heel veel reacties gehad, het gaat nu stukken beter. Nee, ik heb geen spijt dat ik aan de serie heb meegewerkt.”

'Mijn vrouw is een filmster'

Geert en Nel kwamen per toeval in ‘Typisch Moerdijk’ terecht. “Ik liet de honden uit en toen zag ik een man met een fiets lopen. Ik vroeg hem bij wijze van grap of hij een fiets aan het stelen was. Hij moest zo lachen. We raakten aan de praat en toen bleek hij een redacteur te zijn van het programma. Hij vroeg of ik mee wilde doen aan de serie. Ik moest even overleggen met mijn vrouw maar dat is een filmster dus die wilde wel, hahaha!”

Het dorp kwam de laatste jaren negatief in het nieuws door de brand bij Chemie Pack en het voorstel van de commissie Nijpels om Moerdijk zelfs te laten verdwijnen. De bedoeling van het programma was om een genuanceerd beeld te schetsen van de bewoners: “Ik denk wel dat dit wel redelijk gelukt is. Moerdijk is echt een heel leuk dorp”, zegt Jolanda.

'Makelaar krijgt het druk'

“Kijk, ze hadden wel iets meer van het verenigingsleven kunnen laten zien want er gebeurt hier heel veel. Ik denk dat de makelaar de komende tijd heel veel huizen gaat verkopen, iedereen wil hier nu wonen.”

Donderdag is de laatste aflevering van ‘Typisch Moerdijk’ om half acht op NPO2. Of de serie een vervolg krijgt, is onbekend.