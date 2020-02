Christian heeft 38.000 blikjes verzameld, maar hij drinkt zelf geen bier

In 1988 vond de toen achtjarige Christian een blikje op straat en had hij bedacht om er een spaarpot van te maken. Die spaarpot is er nooit gekomen. "Toen ik een paar blikjes op een rij zag staan, dacht ik: eigenlijk is het ook wel mooi om ze zo te bewaren, mooier dan ze kapot te maken", vertelt Christian trots tussen zijn blikjes.

Net een archief

Na 34 jaar is het rijtje blikjes uitgegroeid tot een complete verzameling die steeds groter wordt. Het grootste gedeelte van zijn verzameling staat uitgestald in een grote voormalige volière achter het huis. Een ander gedeelte staat in dozen op zolder en op allerlei andere plekken in het huis.

De vader van Christian heeft speciale kasten ontwikkeld om de blikjes te kunnen uitstallen. Met een railsysteem kan er, net zoal in een archief, tachtig kilo blik heen en weer geschoven worden.

'Blik op Blik'

Meeuws is niet alleen fervent verzamelaar, hij is ook bestuurslid van blikjesvereniging 'Blik op Blik'. De vereniging houdt een paar keer bij jaar een blikjesruilbeurs, die Christian trouw bezoekt.

Verder struint hij regelmatig door Frankrijk, Duitsland en België op zoek naar exemplaren die nog ontbreken in zijn verzameling. Ook ruilt Christian online blikje met verzamelaars van over de hele wereld.

10.000 liter bier of frisdrank

De oudste blikjes in zijn verzameling komen uit eind jaren 50 en hebben nog geen lipje om ze te openen. "De blikjes met Amstel en Noors bier moest je openmaken met een speciale opener om er een gaatje in te prikken.

Een kleine rekensom leert dat er in de 38.000 blikjes zo'n 10.000 liter frisdrank of bier moet hebben gezeten. Toch weet niemand van het gezin hoe de exotische biertjes smaken. "Ik drink zelf geen bier en bij ons lust niemand bier, dus we hebben geen slok gedronken", zegt Christian lachend.

Christian laat in de video zijn indrukwekkende verzameling zien: