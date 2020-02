Musa krijgt al 25 jaar torenhoge rekeningen van naamgenoot: 'Dit maakt me kapot'

Afgelopen dinsdag viel een brief van EDR Incasso op de mat. Binnen een paar dagen moest hij ruim een ton overmaken, vanwege een lening die hij zou hebben afgesloten. "Ik kon het gewoon niet geloven. Ik ben door stress ziek naar huis gegaan. Van de spanning moest ik zelfs overgeven."

Musa laat in de video de enorme hoeveelheid rekeningen zien:

Wanbetaler

De persoonsverwisseling begon al in 1995. Musa verhuisde dat jaar van Turkije naar Nederland. Hij kreeg door een fout van de Belastingdienst hetzelfde sofinummer als een notoire wanbetaler uit Rotterdam. En dus haalden overheidsdiensten en incassobureaus de twee door elkaar.

De administratieve fout werd na een paar jaar rechtgezet, maar toch bleef de verwarring bestaan. De man heeft namelijk ook precies dezelfde voorletters, achternaam, geboortedatum en -streek als de wanbetaler. En dat zijn precies de controlevragen die door veel bedrijven gebruikt worden. "Ze doen hun werk gewoon niet goed."

Ik ben doodmoe en wil mijn vrijheid terug!

'Doodmoe'

De Waalwijker ging meerdere keren naar Turkije om bewijs te verzamelen. Inmiddels heeft hij een dik dossier vol bewijsmateriaal. Als hij zijn verhaal tegen deurwaarders vertelt, geloven ze hem vaak niet. "Dit maakt me kapot. Ik ben doodmoe! Ik moet steeds bewijzen wie ik ben. Ik wil mijn vrijheid terug!"

In 2015 bemoeide zelfs de toenmalig staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie zich ermee. Hij beloofde de problemen op te lossen, maar moest daarna al snel opstappen naar aanleiding van de witwaszaak rond crimineel Cees H. Ondanks de belofte, is het probleem nog altijd niet opgelost.

Excuses

EDR Incasso erkent dat het gaat om persoonsverwisseling en heeft een excuusbrief gestuurd. "Dit is vreselijk en het had niet mogen gebeuren", vertelt directeur Maarten-Pieter Remmen. "Natuurlijk gaan we hem nooit meer lastigvallen om dit geldbedrag." Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nog niet gereageerd.

De kans dat het nog een keer gebeurt, is nog steeds aanwezig. Het is voor de Waalwijker onmogelijk om alle incassobureaus te informeren. Desondanks blijft Musa strijdbaar. "Ik geef nooit op en zal altijd blijven vechten voor mijn vrijheid."

