Man krijgt veel rook binnen bij poging brand in zijn woning in Waalwijk te blussen

Veel politie op de been na de brand in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Foto Persbureau Midden Brabant).

WAALWIJK -

Bij een brand in een bijgebouw achter een huis in Waalwijk is een bewoner gewond geraakt. Hij heeft bij het blussen veel rook binnengekregen en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand, aan de Besoyenstraat, is niet bekend.