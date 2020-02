Met 200 kilometer per uur in een huurauto: rijbewijs ingenomen

Een automobilist in de buurt van Tilburg maakte het in de nacht van woensdag op donderdag wel heel bont. Agenten zagen de snelheidsmeter oplopen tot rond de 200 kilometer per uur, terwijl op die plaats maar 100 was toegestaan.

In verband met werkzaamheden in en rond Tilburg, voerde de politie extra controles uit. De betreffende automobilist werd eerst gelaserd met een overtreding van 49 kilometer per uur boven de maximum snelheid.

Agenten gingen achter het voertuig aan, om een stopteken te geven. Daarbij liep de snelheid ondertussen op tot zo’n 200 kilometer per uur. Uiteindelijk werd 180 kilometer per uur geklokt. Na alle correcties was dit nog 64 kilometer per uur te hard.

De bestuurder moest het rijbewijs inleveren. Het voertuig bleek een huurauto, die gaat terug naar de verhuurder. Waar in Tilburg de snelheidsmetingen precies plaatsvonden, is niet bekendgemaakt.