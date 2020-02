Brabants-Australische drugslijn bevoorraad vanuit speciaal gekocht huis

De verdachten van een drugslab in Bergen op Zoom hebben een huis alleen maar gekocht om xtc in te maken en niet om in te wonen. Dat zegt de officier van justitie in deze zaak. De drugs waren voor de Australische markt. Donderdagmiddag stonden de eerste verdachten voor de rechtbank, twee vermoedelijke laboranten.

De zaak zelf is maandenlang onderzocht in Nederland en aan de andere kant van de wereld, in Australië. Een eerste klap werd vorig jaar zomer uitgedeeld in een woonwijk in Rozenburg (bij Rotterdam) Een undercoveragent kocht 700 kilo mdma: pure xtc die je in pillen kan stoppen. De drugs waren bestemd voor de Australische markt.

Huis

De recherche volgde het spoor naar West-Brabant, naar een huis met een schuur aan de Fianestraat, net buiten Bergen op Zoom op de Brabantse Wal.

Op dinsdag 5 november 2019 volgde een grote politieactie. In de schuur achter het verlaten huis vonden agenten een drugslab met een kookketel waar 1000 liter in kan.

De politie pakte twee mannen op. Jaimy F. (34) uit Bergen op Zoom, het huis stond sinds 15 februari 2019 op zijn naam. De ander was bouwvakker H. de J. (57) uit Rucphen. Volgens de politie is hij bij de schuur gezien toen hij in de vroege ochtend tonnen naar binnen aan het dragen was. Beide mannen zwegen tijdens de eerste openbare zitting in hun zaak. Ondanks verzoeken om vrijlating verlengde de rechtbank hun voorarrest.

Invallen

Ze zijn niet de enige verdachten. 120 agenten doorzochten ook andere plekken in het land: 15 panden in totaal. Uiteindelijk belandden 8 mensen in de cel. Mensen uit Raamsdonksveer, Schiedam en Veendam.

In Australië arresteerde de politie ook naar verluid 11 verdachten. Die worden daar berecht.

En de afgelopen weken zijn er nog meer arrestaties verricht. Hoeveel precies wilde de officier van justitie niet zeggen. "Recent hebben we er weer een aantal aangehouden maar het is nog niet gelukt alle verdachten aan te houden". Eén man wordt nog gezocht zei de officier later op de zitting.

De vondst van 43.000 liter chemicaliën in de Belgische plaats Opglabbeek viel ook op. Alles wijst op grootschalige productie. De politie denkt dat ze sinds 15 februari 2019 bezig waren met de productie.

Pillen maken

Opvallend hier was dat de werkzame stof mdma moest worden geëxporteerd. Dus niet de kant-en-klare pillen. In Australië zouden ze die mdma dan mengen ('versnijden') om nog meer opbrengt en winst te krijgen. Daarna zouden ze er pillen van maken. 15 miljoen pillen zou haalbaar zijn, becijferde de politie hier.

De export naar Australië is zowat de meest winstgevende die er bestaat in de Nederlandse onderwereld. Een pilletje maken hier in Brabant kost misschien 10 eurocent, je verkoopt hem voor een paar euro. Maar in Australië betaal je zeker tien keer zo veel: minstens 20 euro en soms nog meer. Je kunt er heel veel aan verdienen.

Yorkbende

Dat hebben Brabantse criminelen al heel lang in de gaten. Exportlijnen van (West-)Brabant naar Australië bestaan al zeker 25 jaar. Het bekendst was die van de Yorkbende uit St Willebrord eind jaren negentig. Daar liep ook een route naar het midden-oosten. Een Israëlische undercoveragent kwam er aan te pas om de bende op te rollen.

