'Knap uiltje knapt uiltje' langs snelweg A58, weginspecteur ontfermt zich over het diertje

‘Dit knappe uiltje knapte een uiltje’, meldde de Verkeersinformatiedienst op Twitter. Tegen Omroep Brabant vertelt Oerlemans: “Ik reed langs en zag 'm zitten. Ik had al snel door dat het een uiltje was." En dat is bijzonder. “Uiltjes zien we niet zo vaak.”

Eén oogje open

Het uiltje zat met de oogjes dicht langs de snelweg. Niet de beste plek voor kleine uiltjes. “Het ging niet zo goed met ‘m, had ik het idee”, vertelt Marcel. "Hij bewoog ook bijna niet toen ik dichterbij kwam. Hij deed alleen één oogje open." Marcel kon het uiltje niet zo laten zitten, daar langs de snelweg. Dat was duidelijk.

In gereedschapskist naar het asiel

Maar de Dierenambulance die was gebeld, liet nog op zich wachten. “Dus ik dacht, dan brengen we ‘m zelf wel even weg.” Zo gezegd, zo gedaan. In een gereedschapskist achterin de bak van een truck werd het uiltje naar Dierenasiel de Doornakkers in het Eindhovense Tongelre gebracht. “Ik denk dat als ‘ie wat kan eten en even kan opwarmen, dat het wel weer goed komt met hem”, is Marcel hoopvol.

Dat zou een goede afloop betekenen voor het snelweg-uiltje. En dat is bijzonder. “Een uiltje is wel een unicum”, zegt Marcel. “En dat ie nog leeft ook. Meestal als ik ze vind, zijn ze al platgereden.