Storm Ciara komt eraan: leeuwen gaan naar binnen en buitenspeeltuinen blijven dicht

Windstoten van maximaal 130 kilometer per uur. Dat is wat ons aanstaande zondag hoogstwaarschijnlijk staat te wachten. Het wordt flink onstuimig en dat betekent opletten geblazen voor iedereen die een uitje in de planning heeft. De Brabantse attractieparken en dierentuinen staan op scherp, maar van grote paniek is geen sprake.

De storm trekt zondag over heel Brabant en zal zijn hoogtepunt hebben in de tweede helft van de middag. "Het zijn vooral de windstoten die het doen, maar het gaat ook regenen en onweren", vertelt Reinier van den Berg van Weer.nl.

"Losse voorwerpen zoals parasols worden in ieder geval naar binnen gehaald", vertelt een woordvoerder van Libéma, de organisatie achter onder meer de Beekse Bergen, Dierenrijk Nuenen, Klimrijk Brabant en ZooParc Overloon. "En we controleren sowieso altijd preventief op dode bomen of gevaarlijke takken. Die worden verwijderd zodat ze niet om kunnen waaien en op mensen of dieren terecht kunnen komen."

Dieren naar binnen

De manen van de leeuwen zullen in ieder geval niet in de klit waaien, want de buitenverblijven van de grote katten blijven zondag dicht. Ook de vacht van de Amerikaanse zwarte beren van Dierenpark Zie-ZOO in Volkel zal niet uit model raken. Ook voor hen zit buitenspelen er even niet in. "Want er staan heel veel bomen om het verblijf van de zwarte beren heen. Die zouden kunnen omvallen", vertelt Eeg Manders van het park. Voor bezoekers is dat risico er niet, want er staan verder weinig grote bomen in het park.

Bij BillyBird Park Hemelrijk ligt in principe altijd een plan klaar voor calamiteiten, maar voor zondag zijn nog geen extra maatregelen genomen. "De grote attracties buiten zijn sowieso dicht in deze periode van het seizoen. Als het weer echt voor onveilige situaties zorgt gaan we dicht." Dat geldt ook voor Kids Wonderland in Rijen. Daar blijft de buitenspeeltuin gesloten.

Achtbaanliefhebbers die voor zondag een ritje in Baron 1898 in de planning hadden kunnen ook opgelucht ademhalen: de Efteling zorgt ervoor dat de grote buitenattracties al eerder op de dag worden opgestart. De zwaarste windstoten worden pas later op de dag verwacht. Voor wie het helemaal zeker wil weten voordat hij in de auto stapt kan het beste even de website van het park in de gaten houden. Daar staat de weersverwachting en of er daardoor attracties dicht zijn.

'Windstoten richten veel schade aan'

Volgens Reinier van den Berg van Weer.nl is het zeker aan te raden om extra maatregelen te nemen voor zondag. "Het bijzondere aan een zuidwesterstorm als Ciara is dat wij die heel goed kunnen voorspellen. De kans is heel groot dat er ook echt extreme windstoten komen. Windsnelheden van 130 kilometer per uur kunnen behoorlijk wat schade aanrichten."

LEES OOK: Onstuimig weer op komst: zondag grote kans op zuidwesterstorm