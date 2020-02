Verzekeraar CZ beschuldigt Zorgbrigades Zundert van 'gevaarlijke fraude voor cliënten'

Zorgverzekeraar CZ maakt zich zorgen over een nieuwe vorm van fraude met zogeheten indicatiestellingen in de thuiszorg. Dat is de hoeveelheid zorg die een oudere of herstellende patiënt na ziekenhuisbezoek thuis nodig heeft. Volgens CZ heeft het bedrijfje Zorgbrigades in Zundert daarmee gefraudeerd. En dat kan volgens de verzekeraar gevaarlijk zijn voor de cliënt. Maar volgens Zorgbrigades kán het bedrijf niet zelf indicatiestellingen doen.

Op het moment dat iemand thuiszorg krijgt, dan komt er eerst een verpleegkundige over de vloer die bekijkt hoeveel zorg iemand eigenlijk nodig heeft. Die verpleegkundige doet dat in opdracht van de zorgverlener en is onafhankelijk. Het is ook nooit de persoon die uiteindelijk de verpleging bij de cliënt doet. De verpleegkundige doet de indicatiestelling en daarna kan de zorg starten, die wordt vergoed door de verzekeraar.

De zorgverlener kan verzekeringsgeld opstrijken als hij zorg aanvraagt die hij helemaal niet levert.

Beschermd

Volgens CZ heeft Zorgbrigades in Zundert zeven valse indicaties ingediend, ondertekend met vervalste handtekeningen van twee verpleegkundigen.

Ralf van de Korput en Jordi Cremers onderzoeken fraude bij CZ en zij kwamen deze zaak op het spoor. Van de Korput: "We hadden voor een verzekerde een formulier met een aanvraag. Dat ging om drie maanden verzorging. Daar kwam een verlenging op en wat daarbij opviel, was dat er om veel meer zorg werd gevraagd. Dat was vreemd. Dus ik pakte het eerste formulier erbij en toen viel me op dat het handschrift en de handtekening helemaal anders waren."

De medewerkers belden met de verpleegkundige van wie de naam was misbruikt en kwamen erachter dat er nooit een verlenging van de zorg was geweest. "Dus de zorgverlener heeft zelf een indicatie opgemaakt."

Eén van de verpleegkundigen van wie de naam zou zijn gebruikt voor de fraude, is Marjon Hoff uit Breda. Zij vindt dit 'heel vervelend en kwalijk', zegt haar man Lex Meima. "Fraude met je handtekening is heel vervelend. Verpleegkundigen hebben net als artsen en advocaten een beschermde titel. Het is heel vervelend als daar misbruik van wordt gemaakt. Het brengt je als beroepsgroep in een kwaad daglicht, terwijl er al zo veel discussie over is. Dus het heeft haar wel aangegrepen."

Reactie Zorgbrigades

Volgens de eigenaresse van Zorgbrigades Zundert, die niet met naam wil worden genoemd, is het onmogelijk om een valse zorgindicatie op te maken: "Ik weet uit eigen ervaring dat er altijd navraag wordt gedaan. Ik kan gewoon geen indicatiestellingen geven. Ik ben zelf geen HBO-verpleegkundige. Als ik het wel had gekund, dan had ik toch geen onafhankelijke indicatiesteller nodig? Ik ga mezelf toch niet in mijn eigen vingers snijden?"

Volgens de eigenaresse heeft ze de gegevens van Marjon Hoff nooit gehad, dus kan ze die ook niet gebruikt hebben voor de valse indicatiestelling: "Wij hebben nooit een zorgplan van haar ontvangen, zij heeft rechtstreeks bij CZ ingediend. Ze heeft nooit haar BIG-registratie en AGB-code aan ons verstrekt."

Gevaar

CZ neemt de zaak hoog op. "Want de persoon die die frauduleuze verlenging heeft opgemaakt, is niet gekwalificeerd. Dus we weten niet of de verzekerde überhaupt zorg nodig heeft. Krijgt ie te veel zorg? Of te weinig? Je weet het niet. Het welzijn van de verzekerde is in gevaar."

Dat laatste, het gevaar voor de verzekerde, is volgens CZ nieuw aan deze fraude. Van de Korput: "Normaal is fraude gekoppeld aan onterechte betalingen. Dat is hier natuurlijk ook zo. Maar hier is er ook een risico voor de verzekerde. En dat vinden we nog kwalijker."

Zowel CZ als Meinema en Hoff hebben bij de politie aangifte gedaan van fraude.