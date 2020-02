Rembrandt, Rubens, Van Dyck bewonderen én natekenen in het Noordbrabants Museum

Een opmerkelijke collectie is vanaf zaterdag te zien in het Noordbrabants Museum. Onder de titel 'Meesterwerken uit Wenen' zijn er vijftig schilderijen en twintig tekeningen van onder meer grootmeesters als Rembrandt van Rijn, Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck tijdelijk vanuit de kunstacademie van Wenen naar het Bossche museum verhuisd.

De oorsprong van die kunstcollectie is opmerkelijk. In 1822 liet graaf Anton Lamberg-Sprinzenstein zijn eigen uitgebreide en waardevolle kunstcollectie na aan de kunstacademie van Wenen. Voorwaarde die hij stelde: zijn schilderijen moesten toegankelijk zijn voor studenten en publiek.

Dat gebeurde en zo werd de Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien geboren. Maar vanwege een verbouwing daar, is er nu even de mogelijkheid om een aantal werken te verplaatsen. En zo zijn sommige schilderijen en tekeningen in Den Bosch beland.

Buitenkansje

Conservator Greetje Jacobs van het Noordbrabants Museum is in haar element met dit buitenkansje. "Het is voor het eerst dat er zo'n grote groep Nederlandse en Vlaamse meesters uit de collectie van Wenen in Nederland te zien is. Ik ben zo blij dat we dit de komende drie maanden kunnen laten zien."

Eén van de blikvangers is wat haar betreft 'Zelfportret op 15-jarige leeftijd' van Anthony van Dyck. Met bewondering en glimmende ogen kijkt Jacobs toe hoe het schilderij nog even grondig wordt geïnspecteerd en daarna zorgvuldig wordt opgehangen in haar museum.

Geen uitleg nodig

"Dit schilderij is zo mooi. Bij sommige schilderijen heb je het verhaal nodig om beter te kunnen begrijpen waar je naar kijkt. Maar dit heeft bijna geen woorden of uitleg nodig. Een heel mooi portret waarbij hij brutaal de wereld in kijkt. Op zo'n jonge leeftijd geschilderd. Een blaag, maar een blaag die zoiets moois kan maken."

Alle schilderijen zijn ooit geschonken aan de kunstacademie van Wenen om ook als studiemateriaal en inspiratiebron voor de kunst-studenten te kunnen dienen. Het Noordbrabants museum haakt daar op in bij de expositie en heeft tekenbankjes geplaatst waar bezoekers de schilderijen kunnen natekenen of schetsen maken.

Kunstacademie Den Bosch

En dan zijn er nog Lotte Boots (21) uit Nijmegen en Femke Koppe (20) uit Waalwijk. De twee studentes van de kunstacademie in Den Bosch hebben een animatiefilm gemaakt voor de bezoekers om de achtergrond van de expositie en de oorsprong van de schilderijen te verduidelijken.

De expositie 'Meesterwerken uit Wenen' wordt vrijdag officieel geopend in aanwezigheid van de Oostenrijkse ambassadeur en de directrice van de Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien. Vanaf zaterdag 8 februari tot 1 juni 2020 is de tentoonstelling voor het publiek te bezichtigen.=