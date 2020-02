Water in de Maas stijgt snel: 'We gaan de kelder leeghalen' [VIDEO]

De hoge waterstand is veroorzaakt door de grote hoeveelheid regen die sinds zaterdag is gevallen in Frankrijk en België. Op dit moment stroomt er bijna twee miljoen liter water per seconde door de Maas. ‘’Om de twee tot vier jaar zien we zo’n piek verschijnen’’, zegt Daverveld.

Brommertje

Martin Plokker komt bij het chalet van zijn ouders kijken. ‘’Hier is normaal het terras en daar staat een trapje. Dat staat normaal anderhalve meter boven het water.’’ Nu is van dat trapje alleen de bovenkant nog te zien. ‘’Als het nog een klein stukje verder stijgt, stroomt het de kelder in.’’

En ook de eerste ‘hoogwater-toeristen’ zijn aan De Maas gesignaleerd. Terwijl Martin uit voorzorg de kelder leeghaalt, komen Geert en Toon op hun brommertje aan. Ze zijn naar Vierlingsbeek gereden om te kijken naar het hoge water.

In de video beelden vanuit de lucht en aan de oever van De Maas.