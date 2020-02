Zwakbegaafde vrouw moest jarenlang als prostituee werken, justitie eist 6 jaar cel

De zaak kwam half januari 2019 aan het licht, nadat een klant van de vrouw overleed. De politie startte meteen een onderzoek. “Als de laatste klant van deze vrouw niet in haar woning was overleden, was er geen einde gekomen aan haar uitzichtloze bestaan”, zo vertelde de officier van justitie tijdens de zitting.

Melkkoe

"De twee zagen het slachtoffer als een makkelijke melkkoe", aldus justitie. De officier wil dat Mandy van der H. zes jaar de cel in gaat vanwege mensenhandel. Het aandeel van haar vriend was kleiner. Hij zou twee jaar de cel in moeten.

Volgens justitie is van 2012 tot en met 2019 misbruik gemaakt van de verstandelijk beperkte vrouw. Ze moest soms tot wel zes klanten per dag afwerken. Het geld dat ze daarmee verdiende, moest ze grotendeels afstaan aan het stel. De twee kochten er bijvoorbeeld een dure televisie, witgoed, stofzuigers en babyspeelgoed van, op de naam van het slachtoffer.

Vernederd

De twee brachten het slachtoffer meerdere keren in gevaarlijke situaties. Klanten hebben de vrouw verkracht, seksueel vernederd, geslagen en uitgescholden. Het slachtoffer krijgt nu psychologische hulp.

De rechter doet over twee weken uitspraak.