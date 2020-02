Drie auto's door brand verwoest in Breda, politie vermoedt opzet

In Breda zijn donderdagnacht op drie verschillende plekken auto's in vlammen opgegaan. De eerste autobrand was rond drie uur in de Fellenoordstraat.

Een uur later was het opnieuw raak, dit keer in de Oranjeboomstraat. En tien minuten later was er brand in een auto die geparkeerd stond op de hoek van de Oranjeboomstraat en de Amunsenweg. Deze autobrand werd ontdekt door agenten, die juist aan kwamen rijden.

Bij alle branden bestaat het vermoeden dat ze aangestoken zijn. De politie doet onderzoek.