Naïeve autodief valt snel door de mand

Helemaal doordacht ging de man niet te werk. Zijn gedrag trok de aandacht van de politie, helemaal omdat de gestolen auto in de buurt van de boom stond. En dan zaten er ook nog eens valse kentekenplaten op de auto.

Pepperspray

De boef bereikte dus het tegenovergestelde van wat hij wilde: een bezoekje van de politie. Agenten brachten de man naar het cellencomplex in Eindhoven. De pepperspray die hij in zijn zakken had, is in beslag genomen en wordt vernietigd.