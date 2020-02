Na 75 jaar eindelijk erkenning voor grootste vliegramp in de Peel

Groots militair vertoon, maar ook een emotionele bijeenkomst tijdens de onthulling van het monument ter nagedachtenis aan de grootse vliegramp in de Peel. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden bij Asten-Heusden door een Duits jachtvliegtuig twee Halifax toestellen neergehaald. "Omwonenden dachten dat er maar één vliegtuig was geraakt, maar door onderzoek van Geneviève blijken het na zeventig jaar twee Halifax toestellen te zijn", vertelt Piet Snijders die er een boek over heeft geschreven.

De vliegtuigen ontploften in de lucht en het lot van zes dodelijke slachtoffers van één van de vliegtuigen, de NA260, is bijna zeventig jaar een raadsel geweest. In 2012 kwam Geneviève Bordier uit Frankrijk na een jarenlange speurtocht tot de ontdekking dat haar vader in de Peel onder Asten moest zijn gesneuveld. Geneviève is de dochter van Maurice Bordier, één van de bemanningsleden van de NA260. Zij had nooit vrede met de mysterieuze dood van haar vader, die koepelschutter was aan boord van de bommenwerper.

Nachtjager

Bij Asten-Heusden werden op 7 februari 1945 s'avonds nagenoeg tegelijkertijd twee RAF-bommenwerpers van een Franse squadron door een Duitse nachtjager uit de lucht geschoten. De Halifax bommenwerpers waren na een oorlogsmissie op weg terug naar Engeland. Omdat de aanval was afgeblazen, hadden ze hun bommen nog aan boord. Beide toestellen ontploften in de lucht.

Bij de ramp waren veertien Franse luchtmachtmilitairen betrokken. Negen van hen kwamen om het leven, de overige vijf overleefden de fatale nacht. Op de avond van de ramp zagen de inwoners van Asten veel oorlogsgeweld in de lucht, maar niemand had in de gaten dat er twee bommenwerpers tegelijk werden neergeschoten. Alle aandacht ging uit naar de gesneuvelde bemanningsleden van één van de vliegtuigen, de NA197. de overlevenden werden naar Eindhoven gebracht. De slachtoffers van het ander toestel de NA260 bleven onbekend.

"Mijn vader is niet voor niks gestorven", vertelt een emotionele Geneviève. Nu het monument er is, lijkt alles eindelijk uitgezocht en gezegd.