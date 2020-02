Brand bij kinderopvang in Breda, vlakbij plek waar drie autobranden woedden

Bij kinderdagopvang Devi Kids in Breda heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een kleine brand gewoed. Het vuur ontstond in een trailer, die vlakbij het pand onder een overkapping stond. Het vuur sloeg daarna over naar het gebouw. Het kinderdagverblijf ligt aan de Bernardsingel in de wijk Boeimeer, in de buurt waar afgelopen nacht ook drie autobranden woedden.

De melding van de brand kwam rond tien voor vier 's nachts binnen.

Afgesloten met politielinten

Een moeder meldt aan Omroep Brabant dat ze haar dochtertje vrijdagmorgen nietsvermoedend naar de kinderopvang bracht en toen zag dat alles was afgesloten met politielinten. "Er stond een politieauto, ook was er een raam ingeslagen", zegt ze. Haar dochter is vrijdag ondergebracht op een andere locatie van het kinderdagverblijf.

De politie heeft het gebouw afgezet en bewaakt het gebouw. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Drie auto's in brand

Dezelfde nacht gingen op de Oranjeboomstraat en de Fellenoordstraat ook drie auto's in vlammen op. Bij deze branden bestaat het vermoeden dat ze aangestoken zijn. De politie meldt vrijdag dat er 's nachts ook een container is uitgebrand. Ze kan niets zeggen over een mogelijk verband tussen de branden.