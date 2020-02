Deel winkels WoensXL Eindhoven verkocht: ondernemers vreesden eerder voor een 'spookwinkelcentrum'

In winkelcentrum WoensXL staan veel winkels leeg.

Deel van de winkels van WoensXL is verkocht.

Een deel van winkelcentrum WoensXL in Eindhoven is verkocht. Het winkelcentrum kampt al langer met een flinke leegstand van veel panden. Vastgoedinvesteerder Wereldhave heeft het winkelcentrum verkocht voor 25,7 miljoen euro, zo meldt het Financieele Dagblad.

Wereldhave bezit 32 winkelpanden in het winkelcentrum. Winkeliers maken zich grote zorgen over de toekomst van het winkelcentrum. Ze zijn bang dat het een spookwinkelcentrum wordt omdat er 24 van de 155 winkels leeg staan. Drie weken geleden trokken ondernemers in het winkelcentrum aan de bel.

'Verandert weinig'

Vincent den Haan van het bestuur van WoensXL verwacht niet dat er veel verandert door de verkoop. "Het zijn investeringsmaatschappijen. Ze kopen en verkopen en proberen daar geld aan te verdienen. De huurders blijven als het goed is zitten. Voor het winkelcentrum verandert er nagenoeg niets. Tenzij de nieuwe eigenaar andere plannen heeft."

Welke panden nu precies verkocht zijn en wat ervoor in de plaats komt is nog onduidelijk.

Wereldhave was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.