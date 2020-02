'Doe dit niet!', Klaver en Jetten noemen gesprekken tussen VVD, FvD en CDA 'onbegrijpelijk'

Rob Jetten uit Veghel, de landelijke partijleider van D66, vindt de stap van VVD onbegrijpelijk. "CDA en VVD gooien principes overboord. Juist in de week waarin Baudet honderddduizenden landgenoten, Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, wegzet", schrijft hij op Twitter. "Brabant verdient beter. Nederland verdient beter." Jetten doelt met het 'wegzetten' op de ophef die ontstond rondom een tweet van Forum van Democratie-leider Thierry Baudet, dat vriendinnen van hem waren lastig gevallen door Marokkanen in de trein. Later bleek dat dit bericht niet klopte.

Onverantwoord

Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver uit Roosendaal noemt de gesprekken van de Brabantse afdelingen van VVD, CDA en Forum voor Democratie 'Onbegrijpelijk en onverantwoord'. "VVD en CDA willen extreemrechts het zadel in helpen. En dat na de racistische uitingen van de FvD-voorman deze week. Provincies moeten de stikstofcrisis oplossen, maar VVD en CDA gaan nu in zee met een partij die de hele stikstofcrisis ontkent."

De Brabantse VVD-fractie meldde vrijdagochtend dat het verder gaat praten over een coalitie met Forum voor Democratie en het CDA. Brabant zit in een politieke impasse sinds CDA uit het bestuur stapte. De coalitie klapte eind 2019, zo’n half jaar na de vorming van het provinciebestuur. Door opstappen van het CDA was er geen meerderheid meer. De christendemocraten waren het niet met de andere vier coalitiepartijen eens over het stikstofbeleid.