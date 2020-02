Gemeente Bladel zoekt plek om wiet te kweken, of toch niet?

'Een cliënt van mij is op zoek naar een ruimte waar hij met hennepplanten kan werken'. Een schuurtje huren levert jaarlijks 24.000 euro op. Een loods: 35.000 euro, per kwartaal. Die aanbiedingen staan in een brief die de gemeente Bladel heeft verspreid. Er zit ook een mooie kleurenfoto bij van een wietplantje. Dat roept vragen op.

Huh? Gemeente Bladel, wat krijgen we nou?

"U vraagt zich af waarom we een uitnodiging voor een informatieavond op 24 maart over drugscriminaliteit verpakken in een aanbod van een drugscrimineel?", vraagt de gemeentewoordvoerder.

"Het is inderdaad een onconventionele flyer die we lieten bezorgen op 900 adressen buiten de bebouwde kom van onze gemeente. Maar de vorm die we kozen is geen zelfverzonnen brief. Brieven zoals deze zijn elders in het land opgedoken en dan wél verspreid door echte criminelen die ‘vragen’ om ruimte te huren. Te brutaal voor woorden, maar drugscriminelen worden steeds gewiekster."

Ja, zo'n brief valt wel op als die in de bus valt...

"We wilden er voor zorgen dat onze uitnodiging direct de aandacht trok. In de brief van de gemeente die aan de binnenkant van de flyer staat, wordt meteen duidelijk dat het geen echt voorstel is en dat de gemeente afzender is. We lichten ook meteen toe waarom drugscriminaliteit zo gevaarlijk is én dat we inwoners uit het buitengebied willen helpen zich te weren tegen dit soort criminelen. Daarom organiseren we samen met een aantal partners, waaronder Politie Oost-Brabant, speciaal voor inwoners buiten de bebouwde kom een informatieavond".

Drugscriminaliteit in Brabant is overal maar in de Kempen lijkt het nog mee te vallen als je naar de cijfers kijkt. Oké, jullie hadden in 2018 een drugslab maar dat was leeg. Bladel is nou niet écht een ‘hotspot’, toch?

"Voorkomen is beter dan genezen. En hoewel we misschien geen ‘hotspot’ zijn in vergelijking met andere gemeenten in het land, gebeurt ook hier wel eens wat. Bovendien zijn er in de Kempen vrij veel drugsdumpingen. Het grote buitengebied van onze gemeente is een kwetsbare plek omdat daar meer leegstand en minder sociale controle is. Het is niet ondenkbaar dat hennepkwekerijen en drugslaboratoria ook daar kunnen opduiken."

U wilt inwoners dus waarschuwen?

"Jazeker. En we informeren mensen ook over de manieren die er zijn om verdachte situaties te herkennen en te melden. Zo worden inwoners en ondernemers weerbaarder tegen criminele invloeden en voorkomen we dat dit soort praktijken ‘normaal’ wordt gevonden. ‘Nee' tegen drugscriminaliteit’ is de norm in de gemeente Bladel. Drugscriminelen hebben hier niets te zoeken."

Als je de wietbrief leest, lees je hoe lucratief de drugswereld kan zijn. Lekker verdienen in korte tijd. Bent u niet bang dat het inwoners juist op verkeerde ideeën brengt?

"Nee, daar zijn we niet bang voor. Het is geen nieuws dat je met dit soort criminele activiteiten snel geld kunt verdienen in korte tijd. Dat angst, dwang en intimidatie vrij snel de bedrijfsvoering bepalen en dat stoppen dan ook niet meer tot de mogelijkheden behoort, is een realiteit. En dat pandeigenaren zo steeds verder verstrikt raken in het criminele web óók. Tijdens de informatieavond voor inwoners uit het buitengebied van de gemeente wordt stilgestaan bij deze keerzijde; de gevaren en risico’s van het in zee gaan met dergelijke criminelen."

Maar als je die prijzen ziet, en je zit in de schulden dan is het toch begrijpelijk dat mensen in een zwak moment de verkeerde keuzes maken. Denk aan boeren die het nu moeilijk hebben?

"Ons buitengebied beslaat zo’n 900 adressen. Buiten de bebouwde kom is veel ruimte (grote percelen) en minder sociale controle. Dat zijn ideale omstandigheden voor drugscriminelen. Het is voor ons moeilijk in te schatten welke mensen door financiële problemen gevoelig zouden kunnen zijn voor aanbiedingen van drugscriminelen. Nog geen tien procent van de 900 aangeschreven adressen bestaat uit agrarische bedrijven. Lang niet al die bedrijven hebben het financieel moeilijk, maar het is duidelijk dat daar momenteel veel gebeurt."

De gemeentewoordvoerder wil daar graag nog wel wat meer over zeggen. "Agrarische ondernemers staan voor lastige keuzes. Er zijn veel opties: het boerenbedrijf voortzetten, ontwikkelen, verbreden, overdragen, beëindigen, of wanneer mensen hun bedrijf al hebben beëindigd: iets anders doen met de overblijvende locatie. De gemeente heeft een ondersteuningsnetwerk beschikbaar met personen die agrariërs kunnen helpen bij het maken van keuzes, mochten mensen daar behoefte aan hebben. Dat kan ook met een vertrouwenspersoon."

Oké. Wat vraagt u de inwoners van onder meer Bladel, Hoogeloon en Hapert en omgeving nou concreet?

"We vragen aan álle inwoners om alert te zijn op verdachte signalen. En we vragen hen om het te melden als ze vermoeden dat er ergens drugscriminaliteit plaatsvindt; binnen en buiten de bebouwde kom. Dat kan via Meld Misdaad Anoniem".