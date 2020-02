Carrièremove voor bouwclub Steenbergen, eigen optocht afgezegd voor die van Bergen op Zoom

Het komt vaker voor dat bouwclubs in kleinere plaatsen meedoen aan de grote optochten in de omgeving. Maar dat ze hiervoor de optocht in hun eigen plaats laten schieten is vrij bijzonder. “Het was geen makkelijke beslissing, omdat natuurlijk onze familie en vrienden hier wonen. Maar we vonden het tijd om een volgende stap te maken”, vertelt wagenontwerper Koen Cuelenaere.

Meer uitdaging

De mensen op straat in Steenbergen hebben over het algemeen begrip voor de keuze van de Vlaojestààmpers. “Ze winnen hier vaak de eerste prijs en ik kan mij voorstellen dat ze wat meer concurrentie willen”, zegt een vrouw die net de Albert Heijn komt uitlopen. “In Bergen op Zoom ligt de lat hoog en dat geeft de bouwers meer uitdaging. Bovendien is het toch een mooie reclame voor Steenbergen”, valt een andere inwoonster van Steenbergen haar bij.

De carnavalswagen belooft een 'spektakelstuk' te worden (Foto: Erik Peeters)

De carnavalswagen van de bouwclub heeft dit jaar de toepasselijke naam ‘dé Prijsvechters’. Met veertien meter lang en ruim acht meter breed belooft het een spektakelstuk te worden. De bouwclub maakt traditioneel veel werk van de details van de koppen en van de techniek. “We proberen wel steeds kleiner te bouwen maar tot nu toe worden de wagens alleen maar groter. Ik denk dat de mensen in Bergen op Zoom verrast zullen zijn over onze manier van bouwen. Zoals wij bouwen zijn ze daar niet gewend”, aldus bouwer Bart Ligtenberg.

Dubbel gevoel

Bart heeft een ‘dubbel gevoel’ over het niet meerijden in Steenbergen: “Maar je wilt toch dat er zoveel mogelijk mensen komen kijken?, verontschuldigt hij zich even later. Volgens zijn mede-bouwer Tuur Backx heeft de afwezigheid van Vlaojestààmpers in hun eigen plaats ook een voordeel. “Dat geeft andere bouwclubs weer de gelegenheid om door te groeien."

De bouwclub is al aardig op weg met hun wagen. (Foto: Erik Peeters)

In een reactie laat de voorzitter van de Stichting Karnaval Steenbergen weten dat hij ‘jammer’ vindt dat de bouwclub niet mee rijdt in Steenbergen. “Er is een gesprek geweest tussen ons en de bouwclub en daar wil ik het er bij laten”, aldus de voorzitter.

Leed verzachten

Om het leed voor de lokale fans van de bouwclub te verzachten rijden de Vlaojestààmpers wel mee in de optocht van De Heen. Deze leutstoet is traditioneel op de zondag voor carnaval in het buurdorp van Steenbergen. Verder is de praalwagen ook te zien tijdens de optocht op zaterdag in Roosendaal en dus voor het eerst in Bergen Zoom. “Mijn gordijn ligt al klaar”, lacht Bart.