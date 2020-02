Door gehoorschade is het in Stefans (24) hoofd nooit stil: 'Mijn film moet mensen wakker schudden'

Een blijvende ruis of harde piep in je oren. Naar schatting hebben zo'n twee miljoen Nederlanders last van tinnitus. De 24-jarige Stefan van den Bosch uit Dongen is er één van. Hij wil een belangrijke boodschap overbrengen met zijn film 'Oorwurm'. Een sciencefictionfilm die hij wil maken met crowdfunding.

Bijna iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die last heeft van tinnitus, maar veel mensen weten dat niet van elkaar. Stefan van den Bosch kwam tot die ontdekking toen hij in januari 2019 na een avondje stappen wakker werd met een ruis in zijn oren.

'De grootste fout van mijn leven'

"Ik had toen al universele gehoorbescherming aangeschaft, maar was mijn oordoppen die avond vergeten. Dat bleek de grootste fout van mijn leven. Die nacht kwam ik thuis met een ruis. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, was de ruis er nog steeds. Op die dag veranderde mijn leven."

Sindsdien heeft Stefan last van een ruis in zijn oren en een verre piep. "Ik hoor dit alleen in stilte, dus bijvoorbeeld als ik in bed lig." De Dongenaar beseft heel goed dat de schade nog veel erger had kunnen zijn. "Er zijn ook mensen die continu een heel harde piep horen, dat is echt heel heftig." Via een belangenorganisatie hoorde Stefan dat tinnitus een enorme impact kan hebben. "Er zijn zelfs mensen die zelfmoordpogingen doen."

Voorlichting op middelbare scholen

Stefan had al jaren de droom om zelf een film te maken. Dat het scenario van Oorwurm zo dicht bij hem staat, maakt het project voor hem extra bijzonder. "Dit wordt mijn regiedebuut. Echt heel spannend." Nooit eerder maakte Stefan een film, hij is er ook niet voor opgeleid. "Samen met vijfentwintig andere filmmakers, voornamelijk Brabanders, ben ik aan de slag gegaan. We willen het weekend na carnaval gaan draaien." Tot die tijd probeert hij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het filmproject met behulp van een speciale crowdfundingsactie.

De film heeft volgens Stefan twee belangrijke boodschappen. "Voor de mensen die net als ik tinnitus hebben geldt: schaam je er niet voor en praat erover. Ga desnoods op zoek naar hulp. Daarnaast is er ook een maatschappelijke boodschap. Het ontbreekt in Nederland echt aan voorlichting. Zoals er nu op middelbare school seksuele voorlichting wordt gegeven, vind ik dat er ook voorlichting moet worden gegeven over je gehoor."

'Wetgeving gaat ervan uit mensen gehoorbescherming dragen'

De Dongenaar zou graag zien dat de wetgeving veranderd. "Maximaal 103 decibel is nu de wettelijke norm. Terwijl je al bij 80 db gehoorschade op kunt lopen. Ter vergelijking: het geluid op straat is al 70 db. De wetgeving gaat er dus eigenlijk vanuit dat mensen gehoorbescherming dragen. Dat is natuurlijk heel gek", vindt hij.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid voelt weinig voor een verlaging van de geluidsnorm bij concerten en festivals, liet hij vrijdagochtend weten aan het ANP. "Goede gehoorbescherming is de verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf. Wel moeten organisatoren bezoekers er misschien nog meer op wijzen."

Een zeikerd

Volgens Stefan is het moeilijk om het onderwerp openbaar te bespreken. "Stel, je bent op een feestje waar de muziek te hard staat. Dan voel je je een zeikerd en vraag je dus niet of het wat zachter mag." Niet alleen op feestjes draagt Stefan oordoppen. "In grote bioscopen draag ik ook gehoorbescherming. Ik krijg dan echt vaak verbaasde reacties. Mensen beseffen misschien niet wat het voor gevolgen kan hebben."

De film Oorwurm wordt opgenomen in Dongen en gaat over Eva. Eva is gitarist en werkt in een bedrijfskeuken. Door buitenaardse krachten raakt haar wekkerradio van slag en krijgt ze last van een oorwurm, een aanstekelijk geluidje. Haar vrienden en collega’s weten niet wat haar overkomt en ontkennen het probleem. Ze weet er zelf ook niet goed mee om te gaan en besluit op zoek te gaan naar de herkomst van het geluid. Wanneer Eva in de buurt komt van een mysterieuze zendmast gebeuren er frappante dingen. De film zal op 20 juni in première gaan. Als tegenprestatie voor een donatie geeft het team niet alleen kaartjes weg, je maakt ook kans op een figurantenrol in de film en bij grote donaties wordt je naam in de aftiteling verwerkt.