Buurt protesteert tegen komst daklozenopvang: 'Deze wijk heeft z'n portie al gehad'

Gerard Donkers woont om de hoek bij de beoogde daklozenopvang. Een net, modern appartementencomplex, met in de ontvangsthal een paar regels uit het lied 'Brabant' van Guus Meeuwis aan de muur. Achter het complex ligt een speeltuintje.

Drugs dealen

Maar er is ook genoeg in de nabijheid dat minder bevalt: "Aan de andere kant van ons complex is een opvang voor minderjarige asielzoekers. Ongeveer 700 meter verderop is de hoofdvestiging van Traverse, de daklozenopvang dus. En die daklozen houden zich regelmatig op in het tunneltje aan de andere kant van de straat, met drugs dealen en drugs gebruiken."

Op 27 januari viel bij Donkers en zijn buren een brief in de bus. Een uitnodiging voor een bewonersavond, drie dagen later. "Op die avond bleek ook dat maar een paar straten een folder in de bus hadden gekregen, maar zeker niet de hele wijk." Donkers nam het heft in eigen hand en zorgde er zelf voor dat iedereen in de buurt was geïnformeerd over de komst van de daklozenopvang.

De beoogde nieuwe daklozenopvang aan de Ringbaan West 170 in Tilburg (Foto: Omroep Brabant)

'Ongepast'

Inmiddels zijn er 250 handtekeningen ingezameld. Die worden aanstaande maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering aangeboden. De grootste oppositiepartij in de stad, de Lijst Smolders Tilburg, zal daar vragen stellen. 'De Lijst Smolders vindt dat deze wijk uit een diep dal is gekropen maar nog steeds kwetsbaar is en daarom is de voorgenomen opvang op de locatie Ringbaan West 170 ongepast!!' schrijft de partij.

Reactie gemeente

De gemeente Tilburg wijst in een reactie op hun uitgangspunt: 'niemand slaapt op straat'. Volgens de gemeente is het aantal daklozen de afgelopen twee jaar fors toegenomen. "Het is zaak dat de mensen die dakloos raken, snel worden opgevangen om zo snel mogelijk weer mee te kunnen doen in de samenleving."

De locatie aan de Ringbaan West wordt een nachtopvang. Volgens de gemeente is die nodig. "Zodat álle daklozen kunnen worden opgevangen. Na een stadsbreed onderzoek naar panden (...) bleek dat woningcorporatie TBV een geschikt pand had op korte termijn."

Volgens de gemeente is bij de keuze voor de Ringbaan West 170 een 'zorgvuldige afweging' gemaakt.

Kort geding

Als de gemeente maandagavond besluit dat de daklozenopvang er komt, laat de buurt het er niet bij zitten. De Vereniging van Eigenaren van Donkers' appartementencomplex heeft besloten dat er dan een kort geding wordt aangespannen. om de opening van de daklozenopvang op 1 maart van tafel te krijgen.