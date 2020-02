Huis van PSV-directeur Toon Gerbrands beveiligd na slechte resultaten: ‘De maat is vol’

Een openhartige PSV-directeur Toon Gerbrands vertelt over de roerige periode van de afgelopen weken:

De PSV-directeur blikte vrijdagmiddag op de Herdgang terug op de afgelopen roerige periode bij de Eindhovense club. "Zo ver gaat het dus allemaal", zegt Gerbrands. De directeur van PSV kreeg meerdere dreigbrieven en heeft uiteindelijk zijn huis moeten laten beveiligen. "Dat was toch wel pijnlijk. Het komt zo wel heel dichtbij. Je mag kritiek hebben op mij als directeur, maar als het persoonlijk wordt, gaat het wat mij betreft echt te ver."

Opa

Gerbrands wilde verder niet te diep ingaan op de aard van de dreigingen. "Maar ik kan nog wel alleen naar m'n auto lopen, al hebben ze me dat ook afgeraden. Ook op social media moet ik me inhouden. Alles wat ik zeg wordt negatief opgepakt. Ik ben afgelopen maandag voor het eerst opa geworden en dat leek me een mooie gelegenheid om dat te delen op Twitter, maar ook dat werd me afgeraden. Dus zo ver is deze wereld heen."

Een week geleden was het technisch manager John de Jong die zijn hart luchtte en vertelde over de afgelopen roerige periode. De Jong wekte toen de indruk dat hij er weleens mee kon gaan stoppen bij PSV, maar volgens Gerbrands blijft De Jong 'gewoon' bij PSV.

Dikke streep

Deze week heeft Gerbrands vooral benut om in gesprek te gaan met geledingen van de supportersverenigingen, de directie en raad van commissarissen van PSV en de spelersgroep. "We moeten er nu een streep onder zetten en vooruit kijken. Ik heb er het volle vertrouwen in dat we vanaf nu weer voor de volle 100 % gesteund gaan worden door de supporters."

Het werd al vaker benoemd de afgelopen weken, maar om uit de crisis te komen moet PSV weer gaan winnen. En dat beaamde Gerbrands. "We moeten met z'n allen naar de toekomst kijken. Wedstrijden gaan winnen en ons gaan richten op de volgende fase.

Nieuwe trainer

En die volgende fase is voor Gerbrands het vinden van een nieuwe trainer. Duidelijk werd vrijdagmiddag dat Ernest Faber het seizoen bij PSV definitief afmaakt als trainer van PSV. Gerbrands en PSV hebben tot nu toe al wel twee gesprekken gevoerd met de mogelijke nieuwe hoofdtrainer, maar die zou pas vanaf het komende seizoen voor de groep komen te staan. "En meer kan ik daar ook niet over zeggen."