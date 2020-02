Medewerker die stierf na val in riool: OM eist 60.000 euro boete

De precieze doodsoorzaak is niet bekend, maar volgens het OM is wel aangetoond dat de werkgever nalatig is geweest en dat het te weinig veiligheidsmaatregelen heeft genomen voor zijn personeel.

Geen gasmeter en masker

De rioolmedewerker uit Tilburg overleed in december 2014. Dit gebeurde bij werkzaamheden aan de Oisterwijksedreef in Haaren. Volgens het OM had hij geen gasmeter bij zich en droeg hij evenmin een masker. Bovendien was een collega van het slachtoffer nog in opleiding en had die dit werk nog nooit eerder uitgevoerd.

Uit onderzoek is verder vastgesteld dat de Tilburger op een bepaald moment via een ladder uit de rioolbuis wilde klimmen, terwijl hij niet gezekerd was. Daarom viel hij naar achter. Het slachtoffer werd nog door hulpdiensten met touwen uit de put gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

'Acute hartstilstand'

De directie van Helma Reinigdienst meldde eerder dat haar medewerker was overleden aan een acute hartstilstand. Daarover zette zij toen een verklaring op haar website, maar die staat nu niet meer online. Het OM blijft dat erbij dat het bedrijf de veiligheid onvoldoende heeft gewaarborgd.



