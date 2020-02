Willemijn Verkaik zingt als Elsa bij Oscar-uitreiking in Hollywood

SON -

Musicalster Willemijn Verkaik uit Son treedt zondag op bij de uitreiking van de Oscars in Hollywood. Ze zingt daar als Elsa uit Frozen. Het nummer Into The Unknown uit de animatiefilm Frozen 2 wordt in tijdens de uitreiking in het Dolby Theatre gezongen door in totaal tien bekende Elsa's van over de hele wereld.