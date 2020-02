Opa van Guus Meeuwis krijgt postuum onderscheiding voor inzet tijdens Tweede Wereldoorlog

Sergeant Meeuwis werd tijdens de mobilisatie in augustus 1939 opgeroepen, hij werd onderdeel van het 3e Regiment Genietroepen. Op 15 mei 1940 werd Meeuwis weer gedemobiliseerd.



Meeuwis ontving deze blijk van respect en waardering voor zijn optreden tijdens de Tweede Oorlog onder buitengewoon moeilijke omstandigheden. Ger Meeuwis, zoon van Cees en vader van Guus en Marc, nam de onderscheiding vrijdagmiddag in het Geniemuseum in Vught in ontvangst van Van de Donk.

Krijgsgevangene

Meeuwis moest zich drie jaar later op 29 juli 1943 melden in het Wehrmachtslager in Amersfoort. Na een lange reis werd hij vervolgens met veel andere collega's in krijgsgevangenschap afgevoerd naar een kamp in het Duitse Mühlberg. Daar zat Meeuwis twee jaar gevangen, tot het Rode Leger hen op 23 april 1945 bevrijdde. Twee maanden later sloot opa Meeuwis zijn familie weer in de armen.



Documentaire

Het verhaal van sergeant Meeuwis is verfilmd in de documentaire 'Liever krijgsgevangenen' van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. De memoires van de sergeant over zijn jaren achter het prikkeldraad. In deze film maken kleinkinderen Guus en Marc samen met hun vader en oom dezelfde reis die hun opa tijdens de oorlog aflegde. De documentaire verschijnt dit jaar op www.75jaarvrij.nl.



Bekijk hier de teaser van 'Liever krijgsgevangenen' van Nederlands Instituut voor Militaire Historie: