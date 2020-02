'Bal Maskee' betovert Bergenaren: 'Kende gij me wel, kende gij me nie?'

Rare wezens van papier, Venetiaanse maskers, Zeeuwse vrouwkes met hele dikke billen en een rapper. Vreemder kon het niet worden vrijdagavond in het Markiezenhof in Bergen op Zoom. De tweede editie van het 'Bal Maskee' was vooral kijken en bekeken worden.

In 2015 had oud-Steketee ('de pliesie') Jan Slokkers zo'n gemaskerd bal voor het eerst uitgeprobeerd, samen met een groep kunstenaars uit de Scheldestad. Dat werd een succes. Maar er werd besloten het bijzonder te houden: om de vijf jaar. Dat merkten de fans: alle kaarten waren deze keer heel snel weg.

Het programma zat vol verrassingen. Eigen liedjes uit het Krabbegat op een harp, miauwende operazangeressen, pop en poëzie. Het werd zelfs even hip met een piepjonge rapper: Chimène uit Haarlem. Ze werd voor het eerst ondergedompeld in het carnaval, of zoals ze in Bergen op Zoom zeggen: Vastenavend.

Hofzaal

Het feest was in en rond de Hofzaal. Daar vierde iedereen meteen ook de verjaardag van de schouw: de monumentale stookplaats van de markiezen bestaat exact vijfhonderd jaar.

Maskers spelen een belangrijke rol in de Bergse carnavalscultuur. Op sommige momenten zoals in de optocht, zijn ze zelfs verplicht.