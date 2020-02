Storm Ciara komt eraan: wat kunnen we zondag precies verwachten?

Als het zondag inderdaad zo hard gaat waaien als nu wordt voorspeld, dan valt schade waarschijnlijk niet te voorkomen. Dat denkt Daan van den Broek van Weer.nl. Maar we hebben ook een gelukje: zondagavond is de meest ‘gunstige’ tijd voor een storm om over te razen.

Het KNMI heeft weercode geel uitgeroepen van zondagmiddag twaalf uur tot maandagmorgen tien uur. Het hoogtepunt van de storm ligt waarschijnlijk zondagavond, tussen zeven uur ’s avonds en middernacht. Het zijn vooral de windvlagen die het gevaarlijk maken: de windstoten kunnen snelheden van 100 tot 120 kilometer per uur halen.

Die windvlagen worden veroorzaakt door een ‘buienlijn’ die over het land trekt. Die maakt van de harde wind stormachtige taferelen, vertelt de meteoroloog. “In Brabant verwacht ik die buienlijn in de loop van de avond. Rond acht uur ’s avonds bij Bergen op Zoom en dan trekt hij van west naar oost. Tussen elf uur en middernacht verlaat die buienlijn via het zuidoosten de provincie.”

Omwaaiende bomen

Behalve zware windstoten gaat dat ook gepaard met 'intense buien' en mogelijk hagel. In die tijd is het goed om binnen te blijven, zegt Van den Broek. "Die buienlijn zou ik echt een paar uur binnen afwachten", zegt hij. Om gevaarlijke situaties te voorkomen. Want de kans dat er bomen om gaan waaien, is vrij groot.

"Dat komt omdat het genoeg geregend heeft de laatste tijd", zegt Van den Broek. "Dat zorgt ervoor dat de grond wat meer 'speling' heeft. Het is zompig en wat zwakker, dat is beweeglijker."

Niet de hond uitlaten

Het is een voordeel dat de storm op zondagavond over onze provincie trekt, zegt Van den Broek. Een tijd dat er relatief weinig mensen op pad hoeven. "De timing is inderdaad relatief gunstig. Het gevaarlijkst is misschien nog wel dat mensen daardoor vervolgens denken: oh, misschien valt het toch wel mee met die wind, en vervolgens toch de weg op gaan. Maar ik zou toch zondagavond niet de hond gaan uitlaten."

Veel buitenactiviteiten op zondag zijn bij voorbaat afgelast. De KNVB laat zaterdagavond weten of (amateur)voetbalwedstrijden zondag doorgaan. De Efteling bekijkt zaterdagmiddag welke maatregelen er nodig zijn voor zondag.