Politie weet wie eigenaren van de vermoorde en verminkte katten zijn

TILBURG -

De politie weet van wie de dode katten zijn die vrijdag werden gevonden in kliko's in Tilburg. Tien verminkte kattenlichaampjes waren daar gedumpt in kliko's. Na een oproep van de politie over informatie over chipnummers werd duidelijk van wie de katten waren. Nu kan de politie verder onderzoeken hoe, wanneer en waarom de dieren aan hun einde zijn gekomen.